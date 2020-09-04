Московские выпускники могут пройти стажировку в учреждениях соцсферы

С 10 августа выпускники столичных вузов и колледжей смогут пройти отбор на оплачиваемую стажировку в учреждениях комплекса социального развития Москвы. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Стажировки позволят попробовать свои силы и увидеть изнутри, как работают современные столичные учреждения - флагманские центры занятости, реабилитационные центры, учреждения образования, поликлиники и ветеринарные клиники, центры госуслуг "Мои документы", Главархив и другие организации. Лучшие стажеры получат приглашение от работодателей присоединиться к штату сотрудников», - рассказала вице-мэр.

В программе смогут принять участие 500 выпускников. Для них открыты вакансии по 11 направлениям: социальный помощник, помощник по долговременному уходу, помощник медицинского работника, сотрудник образовательной сферы, специалист центра «Мои документы» и другое.

Подать заявку на стажировку и узнать подробнее об условиях отбора и участия можно на сайте проекта dobrayamoskva.ru. Для этого необходимо заполнить анкету, прикрепить резюме, указав сведения об образовании, опыте работы и волонтерской деятельности, а также записать промо-видео на тему «Рассказ о добром деле или достижении, которым вы гордитесь».

Заявки принимаются до 10 сентября 2020 года. Стать участником проекта может выпускник московского вуза 2019 или 2020 годов или выпускник колледжа не старше 30 лет, имеющий постоянную регистрацию по месту жительства в Москве. Зарплата составит 20 тыс. 195 руб. до вычета налогов. Стажировка продлится три месяца – с октября по декабрь.

