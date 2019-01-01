Московские школы обеспечат современным IT-оборудованием

Победители электронных аукционов обеспечат 16 московских школ современным IT-оборудованием. Об этом стало известно на публичном представлении закупок, которое прошло в рамках проекта «Биржа торгов».

Организатором встречи представителей департамента образования и науки города Москвы, учебных заведений и предпринимателей выступил департамент города Москвы по конкурентной политике.

В рамках мероприятия участники обсудили условия заключения контрактов на оказание услуг по поставке IT-оборудования для московских школ, критерии отбора победителей.

Публичное представление закупочных процедур позволяет облегчить доступ представителям бизнеса на рынок закупок, даёт возможность лучше понять потребности города и высказать своё мнение, говорит руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.

«С начала этого года произведена поставка оборудования интерактивных комплексов для программирования и 3D проектирования по 15 контрактам. Количество компаний, готовых предложить образовательным учреждениям высокотехнологичное оборудование, растёт. Наша задача – максимально широко информировать их о возможностях участия в конкурентных процедурах, облегчив тем самым доступ на рынок закупок. В то же самое время важно получить от них обратную связь, какие товары и услуги они могут предложить столице и что необходимо для развития их бизнеса», — отметил Геннадий Дёгтев.

Победителям двух совместных аукционов предстоит в течение 120 дней обеспечить 16 московских школ интерактивными комплексами. С их помощью ученики освоят навыки программирования, моделирования, объемного проектирование объектов с помощью 3D-технологий, проектирования локально-вычислительных сетей, получат знания в области информационной безопасности и научатся формировать и анализировать базы данных.

