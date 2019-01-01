Московские предприниматели активно приобретают у города коммерческие площади

В 28 аукционах по продаже и аренде недвижимости из имущественной казны города Москвы, которые прошли в течение прошлой недели, приняли участие 162 предпринимателя.

Организатором аукционов выступил Департамент города Москвы по конкурентной политике.

На прошлой неделе самый высокий спрос наблюдался на торгах по продаже нежилых помещений, говорит руководитель Департамент города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгттев.

«На двенадцать лотов площадью от 40 до 400 квадратных метров подано 117 заявок. Количество участников на аукционах по продаже за две недели увеличилось с 5 до 9 участников за лот. Спрос вырос за счет выставленных на торги небольших помещений – до 45 «квадратов», которые заняли первые этажи жилых домов», - отметил Геннадий Дёгтев.

Максимальный интерес инвесторов на минувшей неделе вызвал объект, расположенный на севере столицы в районе Ховрино. За нежилое помещение, расположенное на 1 этаже по адресу: Петрозаводская улица, дом 17, корпус 1 боролись сразу более 30 участников. Итоговая цена 44 «квадратов» увеличилась в 2 раза и составила 5,8 миллионов рублей.

Еще один высококонкурентный лот, который собрал около 30 участников, расположен на северо-востоке по адресу: улица Корнейчука, дом 47. Помещение площадью 36 квадратных метров находится на первом этаже жилого дома. Цена лота в ходе торгов возросла в 2,5 раза и составила 4 миллиона рублей.

На прошлой неделе через городской аукцион сдан в аренду земельный участок под строительство спортивного комплекса площадью 4 тысячи квадратных метров в Зябликове. На участие в торгах заявились 11 участников, которые увеличили стартовую цену годовой аренды лота до 10 миллионов рублей. Победитель аукциона – компания ООО «Московское строительное управление» планирует возвести на территории земельного участка фитнес-центр, который будет в дальнейшем популярен среди нынешних и будущих жителей района.

Продолжают пользоваться популярностью аукционы за право торговли в нестационарных торговых киосках. 9 инвесторов претендовали на 2 объекта площадью 6 квадратных метров каждый. Победители откроют на Спортивной и Дубнинской улицах точки по продаже хлеба и хлебобулочных изделий, а также мороженого.

