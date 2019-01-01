Московские бизнесмены заработали триллион рублей на закупки

Один триллион рублей составил объем закупок в столице у субъектов малого предпринимательства за пять лет. Об этом заявил заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов на Петербургском международном экономическом форуме.

«Москва создает открытые, прозрачные и равные условия для бизнеса при работе на рынке закупок. Особое внимание уделяется участию в закупках субъектов малого предпринимательства. Об этом говорят цифры – за пять лет заказчики города Москвы заключили с субъектами малого предпринимательства контракты на сумму 1 триллион рублей. Сегодня наблюдается тенденция роста доли субъектов малого предпринимательства в городском заказе столицы. В ретроспективном сравнении за семь лет доля закупок у субъектов малого предпринимательства увеличилась в 12 раз. На долю СМП пришлось до 40% всего объема закупок по 44-ФЗ по итогам прошлого года», – констатировал Владимир Ефимов.

Рынок закупок Москвы становится все более интересным для поставщиков из регионов, отметил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.

«25% от общего объема закупок Москвы у СМП в минувшем году приходилось именно на региональных поставщиков. Главным драйвером роста присутствия малых предприятий из разных уголков страны стал интернет-ресурс "Портал поставщиков", созданный в качестве инструмента автоматизации малых закупок. Система востребована – в день на интернет-ресурсе регистрируются от 100 до 200 новых пользователей. Такой активный интерес позволяет прогнозировать увеличение доли региональных поставщиков в закупках Москвы до 30% в нынешнем году», – сказал Геннадий Дёгтев.

В настоящее время на портале поставщиков размещают предложения о товарах, работах и услугах более 150 тысяч коммерческих организаций со всей страны.

Технические возможности портала поставщиков для проведения малых закупок в электронной форме используют заказчики из более 30 регионов.

Напомним, что в рамках Петербургского международного экономического форума запланированы подписания соглашений об использовании интернет-ресурса «Портал поставщиков» в качестве инструмента для проведения закупок малого объема в электронной форме заказчиками трех регионов и трех общественных организаций, представляющих интересы предпринимателей по всей стране.

