Московская торгово-промышленная палата организует бизнес-завтраки

Хорошая возможность презентовать свою компанию и её цифровые продукты была предоставлена предпринимателям на бизнес завтраке, организованном гильдией цифровой экономики Московской торгово-промышленной палаты. Такой формат делового общения, как бизнес завтрак не в первый раз успешно применяется МТПП.

Как рассказал НСН вице-президент МТПП Артём Далевич, участники мероприятия заранее договариваются о том, какие темы хотят обсудить. Он, в частности, отметил, что на такие мероприятия приглашают профильных экспертов, которые выступают в формате быстрых докладов.

«Они не успевают никому надоесть, никто не успевает заскучать. В формате таких докладов они выступают на как раз те темы, ради которых собрались участники», - уточнил Далевич.

Он подчеркнул, что Московская торгово-промышленная палата планирует проводить бизнес-завтраки регулярно, приглашая для выступлений на них членов гильдий МТПП и сторонних экспертов.

