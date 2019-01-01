Московская торгово-промышленная палата организует бизнес-завтраки
Хорошая возможность презентовать свою компанию и её цифровые продукты была предоставлена предпринимателям на бизнес завтраке, организованном гильдией цифровой экономики Московской торгово-промышленной палаты. Такой формат делового общения, как бизнес завтрак не в первый раз успешно применяется МТПП.
Как рассказал НСН вице-президент МТПП Артём Далевич, участники мероприятия заранее договариваются о том, какие темы хотят обсудить. Он, в частности, отметил, что на такие мероприятия приглашают профильных экспертов, которые выступают в формате быстрых докладов.
«Они не успевают никому надоесть, никто не успевает заскучать. В формате таких докладов они выступают на как раз те темы, ради которых собрались участники», - уточнил Далевич.
Он подчеркнул, что Московская торгово-промышленная палата планирует проводить бизнес-завтраки регулярно, приглашая для выступлений на них членов гильдий МТПП и сторонних экспертов.
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