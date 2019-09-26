Московская индустрия дизайна показала себя в Пекине

На одной из самых престижных выставочных площадок Пекинской недели дизайна успешно выступила Московская индустрия дизайна. Об итогах бизнес-миссии в эфире НСН рассказала председатель гильдии производителей, поставщиков и специалистов индустрии дизайна Московской торгово-промышленной палаты Анастасия Крылова.

«По итогам проведенной бизнес-миссии, которую мы провели, мы намерены заключить соглашение «Москва – город гость» пекинской недели дизайна 2021 году. Это подразумевает под собой очень интересную культурную программу взаимообмена. Делегация пекинской недели приедет в Москву в следующем году на выставку «Мосбилд», где мы будем проводить дни китайского дизайна в Москве», - сказала она.

Яркий и оригинальный Московский Павильон Дизайна привлек внимание китайской публики. Его миссией было познакомить между собой две культуры дизайна и преодолеть стереотипы об идеях копирования в китайском дизайне и неопределенности российского дизайна. Высоко оценил итоги бизнес-миссии. Вице-президент Московской торгово-промышленной палаты Сурен Варданян Сурен Варданян.

«С точки зрения результата, который был достигнут с позиционированием Москвы, с позиционированием московской дизайн-истории, с моей точки зрения, это - большой прорыв! Это, в какой-то мере, взрыв мозга! В том числе и китайской аудитории, переворот их мнения о том, что происходит в Москве, в РФ в этом направлении», - отметил он.

В свою очередь Анна Крылова добавила, что в следующем году в рамках пекинской недели дизайна планируется более обширное участие России.

«Мы намерены выступить целым кварталом российского дизайна. Не только московского, еще пригласим другие делегации, других представителей локальных индустрий России. И надеемся, что уже в 21 году мы официально откроем программу «Москва – город-гость», получим это титул «Москва-город-гость» в 21 году», - заявила она.

Участие Гильдии производителей, поставщиков и специалистов индустрии дизайна МТПП - первый шаг в большой программе сближения российского и китайского дизайна.

