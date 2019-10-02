«Мосинжпроект» готов к выходу на зарубежные рынки

Инжиниринговый холдинг «Мосинжпроект» в 2020 году готовится выйти на международные рынки. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Он подчеркнул, что перед холдингом сегодня стоят крупномасштабные задачи по реализации ряда проектов в столице России, поэтому выход на международные рынки планируется только в будущем. «За те годы, которые мы работаем, мы набрали компетенции, которые позволяют нам строить мирового уровня объекты. Метро в таком масштабе и темпах сегодня только в Китае строится, мы только с китайцами можем сравниваться. К чемпионату мира построен стадион «Лужники» - один из лучших, мирового уровня объект; парк «Зарядье» - мирового уровня объект», – отметил Марат Хуснуллин.

Глава столичного стройкомплекса также добавил, что в настоящее время российски и, в частности, московские строители опережают зарубежных коллег по соотношению цены, качества и скорости работ.

Напомним, что сегодня «Мосинжпроект» осузществляет координацию работ по строительству метро, транспортно-пересадочных узлов, дорог, эстакад и других объектов инфраструктуры.

