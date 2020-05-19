Мезонин в доме на Земляном Валу продадут на городском аукционе

Власти Москвы выставили на продажу через открытый аукцион в электронной форме нежилое помещение свободного назначения, представляющее собой мезонин в доме 46 на Земляном Валу. Объект площадью 63,5 кв. метра расположен в пяти минутах от станции метро Чкаловская.

«Это помещение может заинтересовать представителей даже малого бизнеса, стартовая цена продажи - 136,7 тысячи рублей за квадратный метр. На городские аукционы уже не первый раз попадают помещения, расположенные в этой части исторического центра Москвы», - заявил руководитель городского Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.



Отмечается, что в выставленном на продажу помещении сделан ремонт, к нему подведены все необходимые инженерные коммуникации. Описание лота доступно на Инвестиционном портале города Москвы.

Дом, в котором располагается помещение, в советские годы был признан шедевром сталинского ампира. Он был построен по проекту известного архитектора Евгения Рыбицкого, разработанному в 1946 году. Сначала здание предназначалось для проживания работников Министерства государственной безопасности СССР, затем в нём разместился Центр спутниковой связи ДОСААФ. Дом запечатлён в советском фильме про шпионов «ТАСС уполномочен заявить».

