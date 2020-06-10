МегаФон подарит месяц связи за отдых в России
МегаФон и тревел-платформа Booking.com объявили о проведении акции для отдыхающих в России. Оператор сотовой связи и крупнейшая международная площадка по бронированию отелей предлагают забронировать гостиницу в России и получить бесплатную связь в подарок на месяц.
Акция действует до конца 2020 года, к ней уже присоединились более 64 тысяч отечественных отелей. 100% скидка в течение месяца распространяется на все тарифные планы. Для этого надо забронировать и оплатить проживание в гостинице на любой срок. Причём скидку можно получить несколько раз в том случае, если между датами двух бронирований пройдёт больше месяца.
По словам коммерческого директора МегаФона Влада Вольфсона, еще никогда путешествия не были такими желанными, как сейчас, после снятия ограничений, введённых в условиях пандемии коронавирусной инфекции.
«Наше предложение даст возможность не только найти подходящий отель на время отпуска, но и бесплатно пользоваться привычными сервисами для общения с близкими – рассказывать об интересных маршрутах в соцсетях, искать новые места на карте, слушать музыку в дороге и смотреть фильмы», - отметил Вольфсон.
Ранее МегаФон и Booking.com заключили соглашение о партнерстве, благодаря которому, абонентам сотового оператора предлагается бесплатный роуминг в 130 странах. В этом году акцент сделан на внутреннем туризме.
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