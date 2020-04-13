МегаФон открывает безлимитный доступ к актуальным во время самоизоляции мессенджерам и ресурсам
13 апреля 202014:38
МегаФон запустил для своих абонентов бесплатную опцию, которая открывает безлимитный доступ к самым актуальным ресурсам. Соблюдая режим самоизоляции и оставаясь дома, абоненты могут не ограничивать общение с друзьями и близкими в популярных мессенджерах, а также пользоваться необходимыми услугами, не расходуя трафик.
Подключив опцию, можно безлимитно пользоваться сервисами, особенно востребованными в настоящий момент – мессенджерами, электронной почтой, сервисами доставки еды, образовательными порталами и информационными ресурсами. Трафик на эти ресурсы у всех, подключивших опцию, тарифицироваться не будет.
В частности, абоненты МагаФона получают безлимитный доступ к WhatsApp, Viber, eMotion, Facebook Messenger, ТамТам, Snapchat, Skype, а также сервисам электронной почты Gmail, Яндекс.Почта, Почта Mail.ru.
Бесплатно можно пользоваться сервисами доставки еды Delivery Club, Яндекс.Еда, Сбермаркет, совершать покупки на сайтах Аптека.ру, Все аптеки, Здравсити, а также получать онлайн-консультации врачей на ресурсе «Доктор рядом».
Те, кто предпочитает проводить время с пользой, получат безлимитный доступ на ресурсы «Интерактивный Яндекс.Учебник», «Открытое образование», а также сервис изучения английского языка Skyeng. Кроме того, у абонентов МегаФона будет безлимитный доступ к ресурсам МегаФон ТВ и сервисам МегаФон Книги и МегаФон Пресса. Самые популярные пакеты фильмов и сериалов, в том числе детский контент, а также более 100 тысяч книг из каталога и 70 периодических изданий сейчас доступны всем бесплатно.
Добавим, подключить опцию можно в приложении МегаФона или на странице акции на сайте. Там же можно найти полный список доступных ресурсов. Бесплатный доступ будет действовать до 31 мая.
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