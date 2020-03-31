Медучреждение в Косино-Ухтомском районе построит малый бизнес

Право аренды участка под строительство медицинского учреждения в Косино-Ухтомском районе Москвы будет разыграно на открытом аукционе между владельцами малого и среднего бизнеса, сообщил руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Согласно описанию лота, начальная цена аренды земельного участка на Лухмановской улице составит 44,7 тысячи рублей, или 1,5% от кадастровой стоимости. Пониженную ставку предлагают, чтобы уменьшить нагрузку на предпринимателей, занимающихся строительством социально значимых объектов.

Победитель аукциона получит право заключить договор аренды на 1,5 года. За это время он должен будет построить и ввести в эксплуатацию небольшую поликлинику, медцентр или лабораторию.

