Масленичные гуляния и ледяные горки: В Москве расскажут, как купец в XIX веке преобразил Москву

В столице в рамках цикла «Поставщики Москвы: история в лицах» пройдет открытая лекция о жизни и деятельности купца Российской Империи Сергея Шмелева «Сергей Шмелев: судьба и деятельность поставщика московских услуг».

Организатором проекта выступил Департамент города Москвы по конкурентной политике совместно с Музеем предпринимателей, меценатов и благотворителей.

Купец Сергей Шмелев участвовал в строительстве Храма Христа Спасителя, устройстве мозаичного пола Петровского дворца, изготовлении трибун для публики к открытию памятника Пушкина и организация праздничных масленичных катаний.

Спикером выступит московский экскурсовод, организатор ряда музейных выставок, исследователь Ирина Чичкина, которая расскажет слушателям, почему Шмелева называют крупнейшим поставщиком московских услуг, как его общественная деятельность влияла на развитие городской среды, за какие заслуги Шмелевские рабочие были представлены царю Александру II.

К участию приглашаются все желающие.

Лекция пройдет 2 ноября в павильоне №34 «Космос» на ВДНХ.

Начало в 13.00.

Мероприятие бесплатное по предварительной регистрации.

