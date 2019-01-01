Малый бизнес стал чаще пользоваться порталом поставщиков

Количество контрактов, которые московские и региональные заказчики заключают с представителями малого бизнеса через портал поставщиков, увеличилось на 14%. Такие данные привёл заместитель мэра Москвы по экономической политике и земельно-имущественным отношениям Владимир Ефимов.

«Более 160 тысяч контрактов на 14 миллиардов рублей заключили заказчики с субъектами малого предпринимательства при помощи портала поставщиков. Это на 14 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Цифры свидетельствуют о востребованности портала поставщиков, который стал эффективным инструментом для осуществления закупок малого объема», - отметил Ефимов.

По словам вице-мэра, на электронной площадке зарегистрировано 13,5 тыс московских и региональных заказчиков, представляющих различные сферы деятельности.

«В этом году наибольшее количество заключенных контрактов – 11 тысяч – пришлось на поставку медицинских товаров. На втором месте оказались закупки на оказание образовательных услуг – 10, 2 тысячи контрактов. В ТОП-3 закупок вошли компьютеры и оргтехника –около 6 тысяч контрактов», - привел статистику Ефимов.

Руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев отметил, что расширению сотрудничества с малым бизнесом способствовали распространение портала поставщиков в регионах, внедрение возможности использования портала субъектами, работающими по 223-ФЗ. Также с 1 июля этого года со 100 до 300 тысяч рублей была увеличена сумма, на которую могут быть проведены закупки малого объема через портал поставщиков.

АИС «Портал поставщиков» создан для автоматизации процедур закупок малого объёма Правительством Москвы. Интернет-ресурс способствует повышению конкуренции потенциальных поставщиков, даёт возможность объективной оценки существующего рынка предложений и анализа сведений о выполнении обязательств поставщиками со стороны государственных и коммерческих заказчиков.



