Малый бизнес арендовал в Москве около 100 тысяч «квадратов» с 2017 года

Около 100 тысяч квадратных метров коммерческой недвижимости переданы представителям малого бизнеса по итогам аукционов за право специальной аренды, реализуемых с 2017 года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

«740 объектов коммерческой недвижимости общей площадью около 100 тысяч квадратных метров сданы в долгосрочную аренду субъектам малого предпринимательства- победителям специальных городских аукционов для СМП, стартовавших в 2017 году. Такие торги предусматривают стартовые ставки 1 тысяча и 4,5 тысячи рублей за квадратный метр в год. Всего за неполные три года в торговых процедурах приняли участие более 4 600 коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей», – отметил Владимир Ефимов.

Количество предложений для субъектов малого предпринимательства год от года растет, отметил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.

«Если за весь 2017 год на аукционах для СМП было реализовано около 80 лотов со средним превышением стартовой цены на 113 процентов, то за шесть месяцев нынешнего года расторговано более 430 объектов со средним превышением 170 процентов. При этом средний показатель итоговой стоимости не только остается комфортным, он снижается. Во многом это происходит за счет увеличения количества объектов, реализуемых со стартовыми значениями 1 тысяча рублей за квадратный метр в год», – подчеркнул Геннадий Дёгтев.

Он уточнил, что по промежуточным итогам торгов нынешнего года средняя итоговая цена квадратного метра составляет 8 тысяч рублей в год. За весь минувший год аналогичный показатель составлял 8,5 тысяч рублей. В 2017 году средняя итоговая цена 1 квадратного метра составляла 9,6 тысяч рублей за квадратный метр в год.

«Популярность специального предложения по аренде среди малого бизнеса растет. Этому способствует открытая информационная политика городской власти о земельно-имущественных торгах и, в частности, новых возможностях для малого бизнеса. Информация распространяется в СМИ, а также в социальных сетях на официальных аккаунтах Департамента по конкурентной политике», – сказал Геннадий Дёгтев.

Все реализованные объекты имеют свободное назначение, большинство лотов расположено на первых и цокольных этажах жилых домов в развитых районах Москвы.

Договор аренды заключается сроком на 10 лет.

В настоящее время на предложении находятся 68 лотов для субъектов малого предпринимательства. Ознакомиться с предложениями можно на Инвестиционном портале города Москвы.

