Малому и среднему бизнесу предложили льготную аренду в Москве
Новости проекта Правительства Москвы - «Биржа торгов».
Малый и средний бизнес сможет арендовать 246 помещений в Москве по льготной ставке. Площадь выставленных на открытые торги помещений варьируется от 5 до 405 квадратных метров. Все они имеют свободное назначение.
Начальная арендная ставка составляет тысячу рублей за квадратный метр в год для подвальных помещений, и около 5 тыс. — для помещений на первых этажах и выше. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Больше всего объектов по льготной ставке выставлено на юге столицы, а меньше всего - в Центральном. Организатор торгов - Департамент города Москвы по конкурентной политике. Подробная информация о лотах размещена на инвестиционном портале города Москвы.
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