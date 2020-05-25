Лучшей практикой по поддержке бизнеса признан московский Портал поставщиков
Московский Портал поставщиков признан лучшей российской разработкой по поддержке бизнеса. Он занял первое место в номинации «Поддержка бизнеса и развитие экспорта» на всероссийском конкурсе лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов Российской Федерации.
Как сообщил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков, с Порталом поставщиков работают уже свыше 172 тысяч предпринимателей из 34 регионов России. Только за первый квартал нынешнего года Москва заключила с региональными предпринимателями контракты совокупным объемом порядка 3 миллиардов рублей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru