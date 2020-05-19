Лев Деньгов работает с ливийскими боевиками уже шесть лет

Генеральная прокуратура Правительства национального согласия (ПНС) Ливии предъявила российским социологам Максиму Шугалею и Самеру Суэйфану официальные обвинения, пишут РИА Новости.

Информация об этом поступила от руководителя российской контактной группы по Ливии Льва Деньгова. Россиян обвиняют во «вмешательстве в выборы» в Ливии и встрече с сыном бывшего ливийского лидера Сейфом аль-Исламом Каддафи. Адвоката россиян Мухаммед Айяд утверждает, что состояние захваченных российских ученых-социологов «нормальное» и с ними «обращаются хорошо».

Однако есть диаметрально противоположные данные о том, что наши соотечественники подвергаются в застенках террористов жесткому обращению и даже пыткам.

Как уточнил источник, информация об «официальных обвинениях» против российских социологов получена от Льва Деньгова. Он занимает должность руководителя контактной группы по Ливии.

Деньгов известен тем, что открыто проводит политику террористов ПНС в России.

В одном из интервью Деньгов без тени смущения говорит, что работать с представителями ливийских исламистов, образовавших т.н. ПНС, начал еще в 2014 году. А в 2015-м он стал руководителем контактной группы Совета Федерации РФ по Ливии. В «функционале» группы и ее главы диалог со всеми сторонами конфликта в Ливии, однако Деньгов почему-то ведет разговор исключительно с представителями ПНС, сидящими в Триполи, и осуждает контртеррористическую операцию Ливийской национальной армии (ЛНА) «Аль-Карама», в процессе которой восток Ливии был очищен от террористов, а командующего ЛНА фельдмаршала Халифу Хафтара именует не иначе как агрессором.

Судя по всему, Деньгов отрабатывает заказ ПНС, и именно он служит каналом для слива «информации» об удовлетворительном состоянии наших ученых в ливийском плену.

Об этой истории совсем недавно рассказал художественно-документальный фильм «Шугалей», донесший всю правду и о жестокости террористов к Максиму Шугалею, Самеру Суэйфану, другим узникам, и о том, что творится в Ливии под пятой террористов.

Глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич считает, что поводом для фейковых вбросов стала в том числе и премьера картины.

Что же касается «обвинений» во вмешательстве в ливийские «выборы», по мнению Малькевича, они несостоятельны уже в том плане, что в этой стране нет ни Конституции, ни закона о выборах.

А вот Деньгов оказался настоящим инструментом антироссийских сил, став на одну доску с такой одиозной фигурой, как Ходорковский, который также подверг «критике» фильм «Шугалей».



