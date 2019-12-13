Лауреатами Премии Рунета стали Кузбасс и Тюмень

Лауреатами Премии Рунета в номинации «Онлайн-закупки: бизнес, государство, регионы» стали Кемеровская и Тюменская области. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Кемеровская область отмечена Премией Рунета как лучший регион на портале поставщиков. Получение высшей награды российского сегмента интернета – заслуга Управления закупок Тюменской области. Знаковую статуэтку получили и представители регионального бизнеса. Их присутствие на портале очень важно, поскольку именно растущее количество пользователей является индикатором успешности проекта. Более 160 тысяч поставщиков доверяют ресурсу, используя его в качестве дополнительного канала продаж своих товаров и услуг. Доверие бизнеса на рынке закупок является для нас приоритетом», - сказал Ефимов.

Он поблагодарил регионы, которые сотрудничают с порталом поставщиков и начали работать с интернет-ресурсом автоматизации закупок малого объёма.

«Цифровизация сферы закупок позволила создать единое экономическое пространство без каких-либо географических границ. Портал поставщиков меняет психологию участников контрактной системы. 33 региона приняли стратегическое решение о сотрудничестве и уже получают реальную выгоду благодаря нашей совместной работе», - сказал Владимир Ефимов.

Дипломантами Премии Рунета в номинации «Лучший регион на портале поставщиков» стали Орловская, Оренбургская области и Ямало-Ненецкий автономный округ. Лучшими региональными заказчиками на портале поставщиков названы представители Мурманской, Калужской и Псковской областей.

«Порядка 38 процентов предпринимателей, зарегистрированных на портале поставщиков, приходится на регионы. Масштабирование этого интернет-ресурса на всю страну позволяет показать, что те возможности и ресурсы, которые существуют в столице, доступны и не ограничены для участников из любых регионов, что зайти на рынок закупок могут те, кто раньше думал, что это невозможно», - заявил руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.

Статуэткой Премии Рунета награждена ярославская компания «Компания Тензор» (IT-решения), научно-производственная фармкампания «Катрен» из Новосибирска и компания «ТДО» из Перми.

