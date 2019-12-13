Кузбасс стал лучшим регионом на портале поставщиков

Лучшим регионом на портале поставщиков Москвы стала Кемеровская область. Регион стал лауреатом Премии Рунета.

По словам руководителя департамента Москвы по конкурентной политике Геннадия Дёгтева, Кузбасс был отмечен за активность заказчиков, поставщиков и за широкое межрегиональное взаимодействие.

«Масштабирование портала поставщиков на российские регионы позволило стереть географические границы, расширить рынки сбыта продукции для предпринимателей и обеспечить поиск новых добросовестных поставщиков – для заказчиков. Кемеровская область стала тем регионом, который наиболее активно пользовался имеющимся функционалом Портала поставщиков. Высокие показатели демонстрировали заказчики – 98 процентов закупок здесь проведены конкурентным способом. Что еще важно – высокий уровень доверия бизнеса Кузбасса к этой интернет-площадке. Прирост зарегистрированных предпринимателей здесь составил более 160 процентов за год», - пояснил Дёгтев.

Премия в поднаминации «Лучший регион на портале поставщиков» вручалась в рамках номинации «Онлайн-закупки: бизнес, государство, регионы».

Начальник департамента контрактной системы Кемеровской области Евгений Хлебунов рассматривает премию как совместную победу с бизнесом, который работает на портале.

«Премия Рунета – пожалуй, самая авторитетная награда в сфере информационных технологий и интернета, и, безусловно, очень приятно, что наша работа отмечена и оценена на столь высоком уровне. Внедрение этой интернет-площадки в Кузбассе позволяет нам обеспечивать прозрачность в закупках малого объема, развивать конкуренцию среди поставщиков, дает новые рынки сбыта для малого и среднего бизнеса, экономию бюджетных средств, которая в 2019 году при закупках через Портал поставщиков составила около 26 млн рублей. Интернет-ресурсом пользуются около 900 кузбасских предпринимателей из самых разных сфер - от медицины и электроники до пищевой промышленности», - подчеркнул Хлебунов.

Лауреатов премии назвали на торжественной церемонии вручения «Премии Рунета 2019», которая прошла в доме Пашкова. Награду вручил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и земельно-имущественным отношениям Владимир Ефимов.

