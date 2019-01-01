Кучерена рассказала, как не платить страховку при оформлении кредита
Специально для НСН юрист Анастасия Кучерена подготовила топ главных новостей финансовой сферы.
Госдума поручит ФАС проверить навязывание страховок банками
Госдума поручит ФАС проверить навязывание страховок банками. Примерно 77 процентов жалоб на действия банков и страховых компаний, которые поступили в службу в январе-ноябре 2018 года, касались именно навязывания договоров страхования при оформлении кредита.
Анастасия Кучерена: «Как юрист, расскажу про одну лазейку. Все-таки, от такой страховки можно отказаться и вернуть за нее деньги и, при этом, не потерять кредит. При осуществлении добровольного страхования страховщик должен предусмотреть условия возврата страхователю уплаченной страховой премии в случае отказа страхователя от договора добровольного страхования в течение 14 календарных дней и при отсутствия в данном периоде событий, имеющих признаки страхового случая. Так что, если при оформлении кредиты вы заключили договор страхования, но хотите отказаться от страховки, напишите заявление в страховую компанию с просьбой расторгнуть договор. Они обязаны вернуть вам деньги!» - заявила НСН Анастасия Кучерена.
В России возобновился рост числа банкротств компаний
В России возобновился рост числа банкротств компаний. Количество обанкротившихся компаний в России увеличилось в первом квартале после некоторого снижения и стабилизации.
Анастасия Кучерена: «Хочу сказать, что при банкротстве собственникам компаний и контролирующим лицам не стоит забывать, что их может ждать субсидиарная ответственность. К субсидиарной ответственности привлекают не только кредиторы из бизнес-среды. На сегодняшний момент одним из основных кредиторов для крупных компаний и компаний среднего звена остаются налоговые и контролирующие органы. Могу сказать по соей практике (а я уже восемь лет занимаюсь консультацией компаний как раз по таким вопросам), что налоговый орган – это супер кредитор. И если у компании в рамках процедуры банкротства не будет средств для того, чтобы погасить задолженность, будет рассматриваться вопрос о наложении взыскания на личные активы собственников, директоров и контролирующих лиц компании», - пояснила она НСН.
Работу Росимушества по предоставлению в аренду федеральной земли признали неэффективной
Деятельность Росимущества по вовлечению в арендные отношения федеральных земельных участков в 2017-2018 годы нельзя признать эффективной, говорится в отчете Счетной палаты РФ по итогам проверки.
Анастасия Кучерена: «Действительно, на сегодняшний момент государство предоставляет в аренду большое количество участков. Но их назначение не всегда соответствует ожиданиям бизнесменов по целевому использованию таких участков. То есть, там, где нужно строить, официально строить нельзя, там, где можно заниматься сельским хозяйством, для этого, зачастую, нет соответствующих условий. Мне кажется, если бы процедура изменения назначения земель, была упрощена, то работа по вовлечению в арендные отношения была бы более эффективной», - отметила Анастасия Кучерена в беседе с НСН.
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