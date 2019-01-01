Кучерена рассказала, как не платить страховку при оформлении кредита

Анастасия Кучерена: «Хочу сказать, что при банкротстве собственникам компаний и контролирующим лицам не стоит забывать, что их может ждать субсидиарная ответственность. К субсидиарной ответственности привлекают не только кредиторы из бизнес-среды. На сегодняшний момент одним из основных кредиторов для крупных компаний и компаний среднего звена остаются налоговые и контролирующие органы. Могу сказать по соей практике (а я уже восемь лет занимаюсь консультацией компаний как раз по таким вопросам), что налоговый орган – это супер кредитор. И если у компании в рамках процедуры банкротства не будет средств для того, чтобы погасить задолженность, будет рассматриваться вопрос о наложении взыскания на личные активы собственников, директоров и контролирующих лиц компании», - пояснила она НСН.

