Крымчанам расскажут о правилах работы на портале поставщиков

На 17 мая в Симферополе запланирован открытый семинар для заказчиков Республики Крым по работе на автоматизированной информационной системе «Портал поставщиков».

Организаторы мероприятия – департамент города Москвы по конкурентной политике совместно с Государственным комитетом конкурентной политики Республики Крым.

Как отметил руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев, практика выездных семинаров по работе с порталом реализуется с 2018 года, когда появилась техническая возможность подключения к московскому ресурсу региональных информационных систем.

«В настоящее время на портале поставщиков зарегистрированы 148 тысяч пользователей, они предлагают свои товары, работы и услуги заказчикам из 30 регионов. Автоматизация процессов контрактования, сокращение временных трудозатрат, экономия бюджетных средств – достигнутые положительные эффекты при работе на портале поставщиков. Для того чтобы работа региональных специалистов контрактных служб на портале была комфортной, введена практика проведения выездных обучающих семинаров. На обучении заказчики Республики Крым познакомятся с основными принципами работы на портале поставщиков и узнают о достигнутых экономических результатах в других регионах», – сказал Геннадий Дёгтев.

Представители департамента расскажут слушателям о технологических возможностях и экономических эффектах от использования автоматизированной информационной системы «Портал поставщиков».

В начале семинара запланировано выступление представителя Государственного комитета конкурентной политики Республики Крым.

Семинар включает в себя теоретическую и практическую части обучения.

Обучение пройдет в Большом сессионном зале Симферопольского городского совета по адресу: улица Толстого, 15.

Начало регистрации в 09:30.

Участие бесплатное, по предварительной регистрации. Заявки принимаются до 15 мая.

Материалы предыдущих встреч можно найти на специализированном сайте.



