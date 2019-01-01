Коуч-сессии с ведущими бизнесменами пройдут на МПФ

Ведущие бизнесмены и эксперты из разных отраслей проведут индивидуальные консультации для участников Московского предпринимательского форума.

На форуме весь день 27 мая будет работать Менторская гостиная, посетители которой смогут получить советы опытных наставников в формате коротких коуч-сессий. Успешные предприниматели помогут гостям с диагностикой проблем и постановкой задач, а также с поиском путей достижения заданных целей.

«Постоянно общаясь с предпринимателями самого разного уровня, мы видим, что часто вовремя полученный совет или «взгляд со стороны» может уберечь от необратимых ошибок или наоборот дать толчок для развития», — отметил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Записаться на встречу с наставником можно на сайте МПФ в разделе «Менторская гостиная». Нажав кнопку «Оставить заявку» под именем наставника, участник форума заполняет анкету с указанием вопроса для ментора. Авторы самых интересных вопросов смогут лично встретиться с выбранным наставником.

