Коуч-сессии с ведущими бизнесменами пройдут на МПФ
Ведущие бизнесмены и эксперты из разных отраслей проведут индивидуальные консультации для участников Московского предпринимательского форума.
На форуме весь день 27 мая будет работать Менторская гостиная, посетители которой смогут получить советы опытных наставников в формате коротких коуч-сессий. Успешные предприниматели помогут гостям с диагностикой проблем и постановкой задач, а также с поиском путей достижения заданных целей.
«Постоянно общаясь с предпринимателями самого разного уровня, мы видим, что часто вовремя полученный совет или «взгляд со стороны» может уберечь от необратимых ошибок или наоборот дать толчок для развития», — отметил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.
Записаться на встречу с наставником можно на сайте МПФ в разделе «Менторская гостиная». Нажав кнопку «Оставить заявку» под именем наставника, участник форума заполняет анкету с указанием вопроса для ментора. Авторы самых интересных вопросов смогут лично встретиться с выбранным наставником.
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