Конкурс «Учителя года Москвы-2020» пройдет в новом формате

В российской столице стартовала регистрация на самый масштабный педагогический конкурс в городе - «Учителя года Москвы — 2020». Как сообщила в мэрии, на этот раз конкурс пройдет в новом формате – соревнования будут не индивидуальными, а командными.

Каждая московская школа сможет выдвинуть на конкурс одну команду из пяти человек. Капитан команды должен 23-24 декабря заполнить конкурса блок «Моя команда» в личном кабинете на сайте. 26-28 декабря участники команд получат доступ в электронный кабинет.

Соревнования стартуют в январе. 13-30 января конкурсантам предстоит пройти дистанционный отбор – представить видеоролик на тему «Если наша школьная команда станет победителем конкурса, то…», предложить сценарий урока в «Московской электронной школе», а также пройти онлайн-тестирование.

Полуфинал конкурса состоится с 3 по 21 февраля. Каждый участник напишет индивидуальное тестирование, затем команды поучаствуют в блицтурнире «Решаем трудные задачи» и разработают социально значимый образовательный проект для Москвы.

Финал намечен на 27-30 апреля. Лучшие команды проведут мастер-класс с фокус-группой, представят созданный на предыдущем этапе проект. Будут и индивидуальные выступления.

По мнению заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, командный формат конкурса станет уникальной возможностью мотивировать учителей открывать для себя новое через общение с коллегами, применять лучшие педагогические практики, а также учиться работать сообща.

