Конкурс для предпринимателей «Прорыв года» стартовал в Москве

Московские власти объявили о начале приёма заявок на второй конкурс «Прорыв года» для малого и среднего бизнеса. До 18 мая за кандидатов будут голосовать участники проекта «Активный гражданин», к 20 мая определится список финалистов, а 23 мая члены экспертного совета выберут победителей, сообщается на официально портале мэра и правительства Москвы.

Поучаствовать в конкурсе могут представители малого и среднего бизнеса, зарегистрированного в Москве, не имеющие при этом задолженностей по налогам и сборам. Каждый участник может подать заявку на одну из десяти номинаций.

Это, в частности, «Молодой предприниматель года» (для тех, кто моложе 30 лет) и «Почётный предприниматель года» (для тех, кто старше 55 лет), «Мама — успешный предприниматель года» (для мам с детьми до 18 лет), «Социальный предприниматель года» (для социально ориентированных проектов) и «Экспортёр года».

Также возможно участие в номинациях «Франшиза года» для франчайзеров, «Стартап года» для бизнеса, зарегистрированного после 1 января 2018 года, «Гран-при года» для субъектов малого и среднего предпринимательства с самыми высокими темпами роста и развития.

В это году созданы две новые номинации «Цифровой предприниматель года» и «Креативный предприниматель года», рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. В первом случае речь идёт об инновационных бизнес-проектах, во втором – о проектах в сфере моды, дизайна, музыки и кино.

По подсчётам мэрии, на участие в первом конкурсе «Прорыв года» в 2019 году были поданы 35 тысяч заявок. В финал вышел 31 предприниматель.

