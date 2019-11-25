Количество желающих приватизировать объекты Москвы возросло в 4 раза

В 2019 году практически в четыре раза увеличилось количество претендентов, участвующих в городских электронных аукционах за право покупки отдельно стоящих зданий. Организатором торгов выступил Департамент города Москвы по конкурентной политике.

Как сообщил заммэра по экономической политике и земельно-имущественным отношениям Владимир Ефимов, в этом году количество желающих приобрести в собственность отдельно стоящие здания напрямую у столицы превысило сотню.

«В прошлом году число претендентов немногим превышало 30. Сегодня имеющиеся предложения города позволяют инвесторам вести бизнес в собственном отдельно стоящем здании на территории столицы. Свободное назначение таких лотов и разнообразная площадь – от 11 квадратных метров до порядка 6 тысяч «квадратов», позволяют реализовать практически любые бизнес-идеи», – отметил вице-мэр.

Руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев акцентировал внимание на том, что уровень конкуренции на аукционах по продаже нежилых зданий остается стабильным на протяжении нескольких лет - трое участников за лот.

«Такие стабильные показатели говорят о том, что даже несмотря на увеличение количества городских предложений, число интересантов столичной недвижимостью также растет на протяжении всего этого времени. В то же время самая высокая активность наблюдалась на торгах за право продажи зданий в центре города. Сразу половина участников аукционов этого года претендовала именно на такие объекты», - отметил Геннадий Дёгтев.

Так, на здания, расположенные в Центральном административном округе, с начала года претендовали 55 инвесторов. На втором по популярности месте оказались здания востока столицы – 18 участников собрали такие аукционы.

Директор департамента консалтинга и оценки Александр Морозов S.A. Ricci уточнил, что увеличение интереса инвесторов к приобретению зданий в сердце столицы в собственность объясняется самой локацией.

«В центре города объем офисных площадей ограничен физически, при этом такие объекты традиционно востребованы и имеют высокую стоимость. Сегодня уровень вакансии в офисах класса А и В+ внутри Садового кольца – ниже 7 процентов. Такие объекты, как показывает практика, можно выгодно использовать под административно-офисную функцию, и они будут генерировать уверенный доход. Целое здание подойдет для создания офисного объекта под сдачу в аренду или для собственного использования», - подчеркнул эксперт.

Со всеми доступными городскими предложениями можно ознакомиться на инвестиционном портале города Москвы.

