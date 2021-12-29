Количество товаров в каталоге портала поставщиков превысило 1,5 млн

Электронный каталог продукции портала поставщиков Москвы пополняется новыми лотами. Количество товаров в нём уже превысило 1,5 млн. Новые позиции в каталоге создает искусственный интеллект. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По словам Ефимова, большой ассортимент дает возможность поставщикам расширить рынок сбыта и найти новых заказчиков, а тем, в свою очередь, выбирать для себя наиболее подходящие предложения. За этот год на платформе появилось 500 тысяч новых позиций товаров и услуг.

Разработчики внедрили на портале алгоритмы поиска по сходству, рассказал глава московского департамента информационных технологий Эдуард Лысенко. При создании новых позиций каталога используются технологии искусственного интеллекта. Так заказчику проще находить нужные позиции, а поставщику — продвигать свои предложения.

После загрузки изображения на сайт нейронная сеть за несколько секунд определяет возможную категорию для размещения новой товарной позиции. Искусственный интеллект также автоматически предлагает подходящие характеристики, которые государственные заказчики используют для формирования лотов закупочной процедуры. Это помогает систематизировать объекты государственных закупок, упростить поиск новой продукции и сравнение аналогичных позиций, отметил Лысенко.

Как заявил руководитель департамента по конкурентной политике Иван Щербаков, портал постоянно модернизируется. Например, в этом году появилась возможность добавлять новые позиции в каталог не только поставщикам, но и заказчикам. Это значительно сокращает время взаимодействия между ними, позволяет более детально описать потребность в товаре или услуге.

По числу заявок на добавление товаров в каталог по-прежнему лидируют Москва и область, большую активность проявляют Пермский край, Свердловская область и Санкт-Петербург. Всего с порталом поставщиков работают уже 39 регионов. Одними из наиболее популярных категорий товаров в этом году стали спецодежда, учебники и запчасти для автотранспорта.

