Количество товаров электронного каталога портала поставщиков Москвы превысило 1,5 млн

Количество товаров в электронном каталоге продукции портала поставщиков Москвы уже превысило 1,5 млн единиц. Новые позиции в каталоге создает искусственный интеллект.

Количество стандартных товарных единиц в каталоге на портале поставщиков достигло отметки 1,5 млн к концу этого года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. По его словам, большой ассортимент даёт возможность поставщикам расширить рынок сбыта и найти новых заказчиков, а тем, в свою очередь, выбирать для себя наиболее подходящие предложения. За этот год на платформе появилось 500 тысяч новых позиций товаров, работ и услуг.

При создании новых позиций каталога используются технологии искусственного интеллекта. Так заказчику проще находить товары, услуги и работы, а поставщику — продвигать свои предложения. Разработчики внедрили на портале алгоритмы поиска по сходству, рассказал глава московского департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

После загрузки изображения на сайт нейронная сеть за несколько секунд определяет возможную категорию для размещения новой товарной позиции. Искусственный интеллект также автоматически предлагает подходящие характеристики, которые государственные заказчики используют для формирования лотов закупочной процедуры. Это помогает систематизировать объекты государственных закупок, упростить поиск новой продукции и сравнение аналогичных позиций, отметил руководитель департамента информационных технологий.

Каталог стандартных товарных единиц на портале поставщиков помогает повысить конкуренцию и прозрачность закупок, а также упрощает работу с продукцией. На сегодня это уже полноценный маркетплейс с удобным поиском и систематизацией данных.

Как отмечает руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков, портал постоянно модернизируется. Например, в этом году появилась возможность добавлять новые позиции в каталог не только поставщикам, но и заказчикам. Это значительно сокращает время взаимодействия между ними, позволяет более детально описать потребность в товаре или услуге.

По количеству заявок на добавление в каталог стандартных товарных единиц по-прежнему лидируют столица и Московская область, большую активность проявляют Пермский край, Свердловская область и Санкт-Петербург. В целом с порталом поставщиков работают уже 39 регионов. Одними из наиболее популярных категорий товаров в этом году стали спецодежда, учебники и запчасти для автотранспорта.

