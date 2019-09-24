Китайский бизнес заинтересовал опыт обеспечения безопасности ЧМ-2018
Гильдия негосударственных структур безопасности (НСБ) Московской торгово-промышленной палаты и предприниматели из Китая договорились о совместной работе в правозащитной и экономической сферах. Встреча прошла в Москве, в рамках открытия представительства провинции в России.
Зампред Гильдии Владимир Каширов поделился результатами совместной работы Гильдии НСБ с государственными институтами в сфере безопасности и правовой помощи.
«На базе наших организаций регулярно действуют правовые центры защиты прав предпринимательского сообщества. Наши эксперты входят в советы при Уполномоченных при Президенте РФ по защите прав человека и предпринимателей, в Общественные наблюдательные комиссии в местах лишения свободы в разных регионах России. Мы всегда открыты к международному диалогу и готовы со своей стороны делиться наработанным опытом с нашими китайскими коллегам», - отметил Владимир Каширов.
Он также рассказал об опыте работы Гильдии НСБ во время Чемпионата мира по футболу 2018 года, что вызвало интерес у китайских коллег в связи с недавно прошедшим в Китае Чемпионатом мира по баскетболу.
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