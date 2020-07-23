Как Москва продаёт недвижимость не объявляя цену?

Сегодня расскажем о том, что такое продажа городской недвижимости без объявления цены и какой лот в Москве можно купить на таких условиях.

Для начала разберемся, что такое продажа без объявления цены. Как можно догадаться из названия, цены на лот изначально нет, но это вовсе не значит, что приобрести лот можно за бесплатно.

Продажа государственного или муниципального имущества без объявления цены – это одна из форм торгов, которая также осуществляется по 178-ФЗ, но только тогда, когда продажа этого имущества посредством открытого аукциона, а затем и через публичное предложение не состоялись. Тогда город выставляет объект без объявления начальной цены, чтобы желающие купить лот сами могли предложить его стоимость.

Чтобы определить покупателя имущества, комиссия рассматривает предложения о цене приобретения имущества всех зарегистрированных участников и победителем становится тот, кто предложил наибольшую цену. Если поступило только одно предложение от единственного участника и комиссия с ним согласна - побеждает претендент, подавший это предложение.

Если же вдруг по результатам рассмотрения заявок ни одно предложение о цене приобретения имущества не было принято к рассмотрению, продажа имущества признается несостоявшейся.

Однако, это скорее редкость. Сами понимаете, для предпринимателей и инвесторов купить недвижимость у города без объявления цены – настоящая удача.

Представитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Наталья Богатова рассказала НСН об особенностях реализации недвижимости на торгах без объявления цены.

«Продажа без объявления цены пользуется большим спросом у предпринимателей Москвы. Конкуренция по продаже помещений без начальной стоимости составляет 11 участников на лот. Подобная форма реализации городского имущества – возможность очень выгодно приобрести городскую недвижимость: средняя цена за квадратный метр по итогам торгов в этом году составила 17,5 тысячи рублей», - сообщила Богатова.

Кстати, всего в этом году на торгах без объявления цены реализовано 21 помещение, больше всего на востоке Москвы – 5 лотов. На севере и юго-западе столицы без объявления цены продано по 3 помещения, на северо-западе и юго-востоке – по два, и по одному лоту реализовано в центре, на северо-востоке и в Зеленоградском округе.

Прямо сейчас на инвестиционном портале Москвы на продажу без объявления цены выставлено нежилое помещение свободного назначения на северо-востоке Москвы. Помещение площадью 159,1 кв. метра расположено на первом этаже жилого дома по адресу Челобитьевское шоссе, дом 14 корпус 1. Организатор торгов – Департамент города Москвы по конкурентной политике. Подать заявку на участие в торгах можно до 2 сентября, итоги будут подведены 4 сентября. Ознакомиться с фотографиями и техническими характеристиками всех помещений, выставленных на торги, можно на Инвестиционном портале города Москвы.

