К Новому году москвичам подарят скидки на апартаменты

В преддверии 2020 года компания «Галс-Девелопмент» порадует жителей столицы праздничными скидками. Покупатели апартаментов в комплексе премиум-класса «Сады Пекина» на Маяковской и в проекте бизнес-класса Match Point получат скидки до 19%. В квартале «Искра-Парк» на Ленинградском проспекте клиентов ждёт снижение цены на 9%.

Кроме того, компания готова подарить три машиноместа при покупке апартаментов в элитном квартале «Театральный Дом» на Поварской. По каждому объекту акция распространяется на 20 лотов при 100% оплате. Предложение действует при покупке до 31 декабря 2019 года.

Также финансовый партнёр компании Банк ВТБ предлагает для всех покупателей недвижимости в проектах «Галс-Девелопмент» специальные условия ипотечного кредитования. По программе субсидированной ипотеки ставка составит 5,6% на весь срок кредитования. По другим программам — «Ипотека. Строящееся жилье» и «Ипотека. Готовое жилье» — кредиты предоставляются на условиях ставки в 8,6% годовых. Для участия в программах необходимо подать анкету в период с 7 ноября по 31 декабря текущего года.

По словам директора департамента продаж «Галс-Девелопмент» Екатерины Батынковой, конец года – традиционно выгодное время для завершения таких важных дел, как покупка недвижимости.

«Наши акции и новые ипотечные условия от Банка ВТБ позволят многим семьям начать 2020 год, окунувшись в комфорт и уют наших комплексов. Мы гарантируем индивидуальный подход к каждому покупателю», — сказала Батынкова.



