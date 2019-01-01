К московским госзакупкам привлекут малый бизнес

Об успехах в привлечении на столичный рынок закупок малого бизнеса говорили сегодня на Петербургском международном экономическом форуме.

За пять лет заказчики Москвы заключили с субъектами малого предпринимательства контракты на сумму 1 триллион рублей. Таким образом, за семь лет доля закупок у малого бизнеса увеличилась в 12 раз.

О важном цифровом продукте, который оказал огромное влияние на развитие СМП в сфере закупок, а именно о Портале поставщиков рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Суммарный объём заказов за прошлый год – 25 миллиардов рублей, за этот год, мы ожидаем что сумма более чем удвоится. Благодаря порталу поставщиков, мы получили единое информационное пространство в сфере размещения заказов небольшого объёма, благодаря которому каждый четвёртый контракт заключается с поставщиком из регионов», - рассказал Ефимов.

В настоящее время с порталом поставщиков работают 25 тысяч заказчиков из 30 регионов России, свои товары работы и услуги через ресурс предлагают более 150 тысяч пользователей.

Сегодня на форме в Санкт-Петербурге впервые подписаны соглашение о сотрудничестве по использованию портала поставщиков с общественными организациями, представляющими интересы бизнеса – Торгово-промышленной палатой России, Деловой России и Опоры России.

По словам президент Опоры России Александр Калинина, переход в цифровое пространство - залог развития любого современного бизнеса

«Во-первых, портал снимает вопросы и жалобы на непрозрачность закупок, экономит время. Он переводит торги на московскую площадку, таким образом не нужно создавать сложные платформы, платить колоссальные деньги, и плюс сотрудники в регионах работают по стандартам лучших практик», - рассказал Калинин.

Подписанные соглашения дадут серьезный эффект для развития малого бизнеса выразил уверенность президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин

«Расширение географии – это подключение всей России. У нас палаты везде работают, более трёхсот точек присутствия Российской Торгово-промышленной палаты по стране. Мы возможным и правильным подключить все регионы к этой платформе», - рассказал Катырин.

АИС «Портал поставщиков» создан для автоматизации процедур закупок малого объёма Правительством Москвы. Удобство и простота системы, а также безвозмездное использование ресурса привлекает все больше участников рынка закупок.

