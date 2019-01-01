Изобразительное отделение Детской школы искусств имени Рихтера отремонтируют

Изобразительное отделение Детской школы искусств имени Святослава Рихтера отремонтирует победитель аукциона. Об этом говорится в материалах портала поставщиков, оператором которого выступает Департамент города Москвы по конкурентной политике.

Школа расположена в районе Москворечье-Сабурово по адресу: Кантемировская улица, дом 20, корпус 5 на первом этаже 17-ти этажного жилого дома общей площадью 1,1 тыс. квадратных метров.

В связи с фактическим износом конструкций и элементов здания, а также изменением норм и стандартов, в здании необходимо провести капитальный ремонт, отметил исполняющий обязанности директора ГКУ «Технический центр Департамента культуры города Москвы» Андрей Ивлев.

«Проект предусматривает частичную перепланировку в соответствии с нормами пожарной безопасности, выполнение полного комплекса отделочных работ, замену окон и дверей, полную замену кровли и технологического оборудования», - сообщил Андрей Ивлев.

Он отметил, что капитальный ремонт и последующая закупка обновления технической базы обеспечат комплексное улучшение материально-технической базы учреждения и приведут её к современным стандартам.

Будущему победителю аукциона предстоит провести капитальный ремонт помещений, кровли и фасада школы. Предусмотрены работы по замене всех слоев кровли, витрин фасада на аналогичные из современных материалов, подоконников, окон и дверей. Кроме того, помещения необходимо оснастить шумоизоляцией, установить недостающую и заменить существующую сантехнику, демонтировать решетки на окнах и установить новые распашные в соответствии с требованиями пожарной безопасности.

Посмотреть весь перечень работ можно по ссылке. На выполнение ремонта отводится шесть месяцев (180 календарных дней) с даты заключения контракта.

Начальная стоимость контракта составляет 42,4 миллиона рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются до 8 мая, аукцион состоится 20 мая 2019 года.

Ремонт должен быть выполнен в соответствии с общей концепцией фирменного стиля московских школ искусств в рамках реализации программы Мэра Москвы «Искусство – детям». В рамках программы в этом году завершился капитальный ремонт музыкального отделения Детской школы имени Рихтера.

Школа искусств им. Рихтера проводит обучение по программам дополнительного образования, количество учащихся, согласно разработанной проектной документации, предполагает 492 ученика. Единовременное пребывание учеников в классах – 96 человек.

