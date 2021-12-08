Изменения в закон о госзакупках вступят в силу с нового года
С нового года вступают в силу поправки в закон о госзакупках, направленные на упрощение и повышение эффективности закупочных процедур, сообщил руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.
В частности, в законе появилась универсальная предквалификация и уточнены требования к участникам закупок: к ним будут допущены только проверенные компании.
Кроме того, сократилось количество способов конкурентных закупок, изменились требования к оформлению приемки выполненных работ и порядок внесения участников в реестр недобросовестных поставщиков.
Запрос котировок заказчики теперь будут проводить только в электронной форме.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru