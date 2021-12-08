Изменения в закон о госзакупках вступят в силу с нового года

С нового года вступают в силу поправки в закон о госзакупках, направленные на упрощение и повышение эффективности закупочных процедур, сообщил руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

В частности, в законе появилась универсальная предквалификация и уточнены требования к участникам закупок: к ним будут допущены только проверенные компании.

Кроме того, сократилось количество способов конкурентных закупок, изменились требования к оформлению приемки выполненных работ и порядок внесения участников в реестр недобросовестных поставщиков.

Запрос котировок заказчики теперь будут проводить только в электронной форме.

