Ипотека без бумаг – застройщик из Москвы предложит клиентам новый онлайн-сервис

Компания «Галс-Девелопмент» будет предоставлять клиентам услуги через сервис «Ипотечный брокер» от «Жилищной экосистемы ВТБ». Сервис позволит покупателям недвижимости оперативно оформить все необходимые документы и отправить их в банк в цифровом формате, получить решение и заключить сделку по ипотеке.

«Ипотечный брокер» — часть платформы «Жилищная экосистема ВТБ», которая будет запущена в базовой версии в начале 2020 года. В рамках одной системы, в режиме онлайн, клиенты смогут выбирать и покупать недвижимость, получить ипотеку, сдавать или арендовать квартиру и делать ремонт. Сервис «Ипотечный брокер» устроен так, что для получения предварительного одобрения ипотеки достаточно минимальных сведений о клиенте. Само одобрение занимает не более минуты, и клиент переходит к расширенной анкете. Полное оформление анкеты и всех необходимых документов происходит в рамках одного рабочего дня, а весь процесс заключения сделки по ипотеке занимает около недели. Сервис «Ипотечный брокер» позволит увеличить скорость прохождения каждой заявки в 3 раза.

«Система прозрачна и позволяет существенно экономить время всех участников сделки. Важным преимуществом является и то, что мы сможем вести своих клиентов одновременно по нескольким банкам», – уточнила Екатерина Батынкова, директор департамента продаж «Галс-Девелопмент».

Банк ВТБ (ПАО), финансовый партнер компании, предлагает всем клиентам «Галс-Девелопмент» специальные условия ипотечного кредитования. По программе субсидированной ипотеки ставка составит 5,6% на весь срок кредитования. Также с 26 ноября 2019 года увеличился дисконт по ипотечным продуктам «Ипотека. Строящееся жилье» и «Ипотека. Готовое жилье». При первоначальном взносе от 50% (включительно) для клиентов «Галс-Девелопмент» действует дисконт к базовой процентной ставке в размере 1%.

