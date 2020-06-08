«Ингосстрах-Жизнь» запустила программу с гарантированным доходом
8 июня 202020:37
Страховая компания «Ингосстрах-Жизнь» запустила продажи нового продукта - «Авантаж Инвест». В отличие от традиционных программ инвестиционного и накопительного страхования, этот финансовый инструмент обеспечивает гарантированный уровень дохода: он фиксируется в договоре и выплачивается по окончании его срока действия.
«Продукт «Авантаж Инвест» разработан в ответ на клиентский спрос в части получения высокого гарантированного дохода на фоне снижения процентов доходности по вкладам. «Авантаж Инвест» можно оформить на три и на пять лет. Дополнительный гарантированный доход, выплачиваемый в момент окончания договора, составит 7% годовых для трехлетней программы и 7,5% годовых - для пятилетнего договора. Итого клиент гарантированно получит 21% и 37,5% соответственно в момент завершения договора. Отличием «Авантаж Инвест» от традиционных программ накопительного страхования является гарантированный уровень дохода, который зафиксирован в договоре и будет выплачен клиенту в полном объеме по окончанию срока действия договора», - рассказал генеральный директор компании «Ингосстрах-Жизнь» Владимир Черников.
По пятилетним программам клиенты также получают право на социальный налоговый вычет по НДФЛ в размере 13% от суммы страхового взноса, до 120 тысяч рублей.
Сумма минимального страхового взноса по программе «Авантаж Инвест» составляет 100 тысяч рублей. Продукт доступен на официальном сайте СК «Ингосстрах-Жизнь» по ссылке https://lifeingos.ru/avantage-invest, приобрести его можно как при помощи консультантов компании, так и через бот-помощник в WhatsApp.
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8 июня 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru