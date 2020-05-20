«Ингосстрах» запустил акцию «Оставайся с нами» для аккуратных водителей

Аккуратные водители получили возможность продлить договор каско в случае истечения его срока, не выходы из дома, с неплохой выгодой. Специальную акцию для лояльных клиентов «Оставайся с нами» запустил «Ингосстрах». Воспользоваться предложением могут автовладельцы, у которых истек срок действия договора каско с «Ингосстрахом», и они пока не приняли решение о его дальнейшей пролонгации.

Таким клиентам предоставляется возможность получить компенсацию в размере 20% от стоимости нового полиса в виде баллов программы лояльности «Высота» в случае его приобретения сроком на 1 год. Принять участие в акции могут страхователи, для которых истёкший договор каско был первым, либо с момента завершения предыдущего прошло более 2 лет.

Ключевое условие участия в акции – в период действия истекшего и вновь заключенного договоров страхования по ним не должно быть заявлено ни одного страхового случая. Для этого клиенту необходимо зарегистрироваться в программе лояльности на сайте «Высота.рф». Сразу после этого участнику начисляются 200 приветственных баллов, их стоимость рассчитывается по формуле «1 балл = 1 рубль».

Руководитель дирекции розничного бизнеса компании «Ингосстрах» Виталий Княгиничев отметил актуальность данного предложения:

«В непростой экономической ситуации важность добровольного страхования возрастает как никогда, ведь это наиболее эффективный способ защитить свое имущество от непредвиденных обстоятельств. Мы решили поддержать безаварийных клиентов, которые в связи со сложной эпидемиологической ситуацией не успели продлить договор каско, и предложить им новый полис на еще более выгодных условиях. Программа лояльности «Высота» предоставляет возможность воспользоваться привилегиями и поощрениями, предоставляемыми нами и нашими партнерами».

С помощью накопленных баллов можно оплатить до 100% стоимости электронных сертификатов от многочисленных партнеров «Высоты». Например, оформить за баллы подписку на онлайн-кинотеатр или оплатить покупки в популярных интернет-магазинах. Причём начисление баллов по акции «Оставайся с нами» не отменяет стандартного поощрения за покупку договора страхования в размере от 3% до 4,5% в зависимости от статуса участия в программе в соответствии с правилами программы лояльности «Высота».

В акции принимают участие офисы компании, расположенные в Московском регионе, Астраханской, Белгородской, Ижевской, Кемеровской, Курганской, Курской, Липецкой, Мурманской, Нижегородской, Оренбургской, Ростовской, Тамбовской, Тульской областях, а также в Краснодарском и Пермском краях и Республиках Татарстан и Башкортостан. Заключить договор на новых условиях можно до 31 июля включительно.

