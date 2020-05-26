Город выставил на торги здание и земельный участок в центре Москвы

Город выставил на продажу здание площадью 200,3 квадратных метров с земельным участком площадью 170 квадратных метров по адресу Лучников переулок, дом 7/4, строение 3. Стартовая цена лота свободного назначения 37,2 миллиона рублей.

Единый объект приватизации находится в собственности города и распложен в пешей доступности от станций метро «Лубянка» и «Китай-город».

«Лоты, в состав которых одновременно входят и здания, и земельные участки, не так часто появляются на торгах, однако привлекают внимание инвесторов вне зависимости от своего расположения», - сказал руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

«Конкуренция за такую недвижимость находится на уровне 2-3 участников на лот. Единые объекты приватизации обычно востребованы у более крупного бизнеса, заинтересованного в эффективном использовании не только коммерческих площадей здания, но и прилегающей территории. Однако объект на Лучниковом переулке может привлечь внимание большего количества предпринимателей. Этот лот продается посредством публичного предложения, при котором торги идут не на повышение, а на понижение цены. Окончательная стоимость лота при этом может снизиться на 50% от его первоначальной цены», - пояснил Иван Щербаков.

Он добавил, что еще одним большим плюсом данного лота является его свободное назначение. «Будущий победитель сможет открыть в нем офисное пространство, частную клинику или любой другой бизнес в сфере услуг», - отметил руководитель ведомства.

В настоящее время еще 10 единых объектов приватизации выставлены на городские торги. Посмотреть лотовую документацию объектов и их технические характеристики можно на Инвестиционном портале города Москвы. Организатор торгов - Департамент города Москвы по конкурентной политике.

