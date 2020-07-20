Город выставил на продажу помещение в доходном доме на Смоленской

Подвальное помещение свободного функционального назначения в доме № 12 на Кривоарбатском переулке площадью 92,4 квадратных метра оборудовано всеми необходимыми инженерными коммуникациями и полностью готово к эксплуатации. Здание находится в пешей доступности от станции метро «Смоленская».

«Доходный дом, в котором продается помещение, был построен в 1914 году по проекту архитектора Владислава Домбровского. Здание не является объектом культурного наследия и свободно от обременений. Цена за лот стартует от 9,1 миллиона рублей. Учитывая выгодную локацию в центре города, удобную транспортную доступность и хорошее техническое состояние помещения, думаю, конкуренция на торгах будет высокой», - отметил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

Глава ведомства добавил, что всего с начала года в Центральном округе было продано 6 помещений, а конкуренция на торгах составила в среднем 7 участников на лот.

Краевед, знаток Москвы Филип Смирнов в беседе с НСН также рассказал на что стоит опираться потенциальному инвестору и назвал выставляемый лот заповедником московских смыслов.

«Потенциальному инвестору стоит опираться на окружение, которое действительно не подвергается никакому сомнению, потому что это заповедник архитектуры, во-первых, а во-вторых, из-за близости к старому Арбату, это ещё и заповедник московских смыслов. В этом же Кривоарбатском переулке находится жемчужина московского конструктивизма, личный дом архитектора Константина Мельникова, как раз в непосредственной близости от этого подвала. Метров 10 пройти. Поэтому люди, которые будут посещать, то что затеет инвестор, вполне вероятно будут проходить либо со стороны театра Вахтангова, либо вот как раз со станции метро Смоленская. Соответственно окружение будет влиять на восприятие того, что там будет создано. У этого места замечательная история и потенциальный инвестор может на неё опереться, и она ему безусловно поможет в реализации его планов», - сказал Смирнов.

Организатор торгов - Департамент города Москвы по конкурентной политике. Заявочная компания продлится до 19 августа. Торги состоятся 27 августа. Ознакомиться с техническими характеристиками всех помещений, выставленных на торги, можно на Инвестиционном портале города Москвы.

