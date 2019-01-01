Глава Тверской области представит в Германии инвестиционный потенциал региона

В российском торговом представительстве в Берлине пройдет презентация инвестиционного, промышленного и туристического потенциала Тверской области, а также ее лесного, деревообрабатывающего и агропромышленного комплексов. В презентации примут участие более 20 предприятий региона и свыше 60 немецких компаний.

Делегацию Тверской области, которая 16 и 17 мая проведет в Германии российско-немецкую бизнес-миссию, возглавит ее глава Игорь Руденя. Во время визита он проведет встречу с представителями компаний «Гематек» B.Braun, Lichtgitter GmbH, «ЗИБЭНХААР РУССЛАНД», на которой будут обсуждаться расширение действующих производств в Твери и Тверской области и размещение новых предприятий в регионе.

«В ближайшие годы мы должны увеличить количество субъектов предпринимательства практически на пять тысяч – это означает создание 35 тысяч новых рабочих мест. Необходимо обеспечить на территории региона развитие крупных инвестиционных проектов, которые дадут рабочие места во внебюджетной сфере, дополнительные налоговые отчисления», - подчеркнул Игорь Руденя.

Деловая программа включает в себя также мероприятия с участием представителей министерств, ведомств и бизнес-структур России и Германии.

