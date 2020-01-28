«Галс-Девелопмент» заключил договор купли-продажи 100% акций ГОК «Пекин»

Компания «Галс-Девелопмент», основным акционером которой является группа ВТБ, заключила договор купли-продажи ста процентов акций гостинично-офисного комплекса «Пекин» в Москве. Сделка была заключена между дочерней компанией ОАО «Бэйджинг-Инвест» и акционерным обществом «Гостиничный Комплекс «Жемчужина». Стороны планируют закрыть сделку до конца июля этого года. Продавцу принадлежат на праве собственности 353 210 обыкновенных именных акций АО «ГОК «Пекин», что составляет 100% уставного капитала. Основным активом продаваемой компании является здание гостиницы «Пекин». Общая площадь недвижимости составляет около 26 тыс. кв. м.

«Одним из ключевых принципов нашей компании является интеллигентность в строительстве, в том числе бережное отношение к памятникам культуры, уважение к историческому прошлому города и его истинным ценностям. При этом реализация значимых и крупных объектов коммерческой недвижимости в проектном портфеле компании видится нам важной стратегической задачей. Гостиница «Пекин» - удивительный пример знакового городского комплекса с внушительным инвестиционным потенциалом. Мы уверены, что заключение договора о продаже станет началом новой жизни для этого потрясающего проекта», - сообщил Виктор Адамов, президент «Галс-Девелопмент».

Гостиница «Пекин» была построена в 1939-1958 годах в центре Москвы по проекту архитектора Д. Н. Чечулина. Объект располагается на пересечении Тверской улицы и Садового кольца по адресу ул. Большая Садовая, д. 5. В пешей доступности от объекта находятся Кремль, Красная площадь, а также главные театры и музеи столицы. Сегодня здание гостиницы является признанным историческим памятником архитектуры сталинского классицизма. К услугам гостей «Пекина» предлагаются 151 комфортабельный номер, современное оснащение и премиальная инфраструктура – два ресторана, лобби-бар и конференц-залы. Все это гармонично сочетается с историческим прошлым комплекса. На территории гостиницы также находятся SPA-центр, салон красоты, кафе и магазины www.hotelpeking.ru.

В портфеле компании «Галс-Девелопмент» находятся такие знаковые городские объекты, как торгово-развлекательный комплекс «Центральный Детский Магазин на Лубянке», БЦ SkyLight, БЦ «Даниловский форт», МФК «IQ-квартал» в ММДЦ «Москва-Сити», офисное здание в составе МФК «Искра-Парк», а также другие проекты в Москве и регионах. По итогам 2019 года «Галс-Девелопмент» вошел в ТОП-5 рейтинга застройщиков Москвы по вводу жилой недвижимости с результатом 205 тыс. кв. м (рейтинг Единого ресурса застройщиков) www.hals-development.ru.

