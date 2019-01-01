Филиал Первой московской школы искусств отремонтирует победитель торгов
Подать заявку на участие можно до 22 мая, аукцион состоится 3 июня 2019 года.
Капитальный ремонт в филиале Первой московской школы искусств им. Л.Н. Оборина проведет победитель аукциона. Об этом сообщается в материалах портала поставщиков, оператором которого выступает Департамент города Москвы по конкурентной политике.
Филиал школы искусств расположен в жилом доме на бульваре Яна Райниса, дом 29.
Будущему победителю предстоит провести капитальный ремонт помещений, фасада и кровли в учреждении. Ремонт предусматривает такие работы, как замена дверей, окон и подоконников, ремонт фасадов с утеплением стен и устройством вентилируемого фасада, ремонт крылец и козырьков, установка сантехнического оборудования, устройство внутренней отделки интерьеров.
На выполнение всех работ отводится не более 6 месяцев с даты заключения контракта.
Начальная стоимость контракта составляет 66,2 миллиона рублей. Подать заявку на участие можно до 22 мая, аукцион состоится 3 июня 2019 года.
Подробнее ознакомиться с документацией можно на портале поставщиков.
Заказчиком выступает ГКУ «Технический центр Департамента культуры города Москвы».
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Выступление Небензи в Совбезе ООН жестко пресекли
- Новости за ночь: Названо число россиян, скрывающих свои доходы
- Непобедимая сила юмора. Западные СМИ об инаугурации Зеленского
- В США назвали штаты, компрометированные Россией в 2016 году
- Усманов отрицает причастность к кадровым решениям в «Коммерсанте»