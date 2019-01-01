Филиал Первой московской школы искусств отремонтирует победитель торгов

Капитальный ремонт в филиале Первой московской школы искусств им. Л.Н. Оборина проведет победитель аукциона. Об этом сообщается в материалах портала поставщиков, оператором которого выступает Департамент города Москвы по конкурентной политике.

Филиал школы искусств расположен в жилом доме на бульваре Яна Райниса, дом 29.

Будущему победителю предстоит провести капитальный ремонт помещений, фасада и кровли в учреждении. Ремонт предусматривает такие работы, как замена дверей, окон и подоконников, ремонт фасадов с утеплением стен и устройством вентилируемого фасада, ремонт крылец и козырьков, установка сантехнического оборудования, устройство внутренней отделки интерьеров.

На выполнение всех работ отводится не более 6 месяцев с даты заключения контракта.

Начальная стоимость контракта составляет 66,2 миллиона рублей. Подать заявку на участие можно до 22 мая, аукцион состоится 3 июня 2019 года.

Подробнее ознакомиться с документацией можно на портале поставщиков.

Заказчиком выступает ГКУ «Технический центр Департамента культуры города Москвы».

