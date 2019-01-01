Единые правила закупки распространили на ряд товаров

Девять новых комплектов типовой документации утверждены для использования заказчиками Москвы, об этом сообщил руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.

«Москва продолжает внедрять единые правила закупок. Новые комплекты типовой документации могут использовать те, кто закупает работы по благоустройству дворовых территорий, кадастровые работы в отношении объектов недвижимости, проводит специальную оценку условий труда. Общий стандарт позволяет проводить закупки по единым правилам в рамках установленных ценовых показателей, и все это вместе повышает эффективность закупочных процедур», — отметил Геннадий Дёгтев.

Новые комплекты типовой документации будут использоваться для закупок поставки шин, готовых кормов для непродуктивных животных, учебного оборудования для проведения мероприятий соревновательного характера, закупаемого в рамках проекта «Техносфера современной школы», оказания услуг по приобретению дорожно-коммунальной техники с помощью лизинга, услуг по вывозу мусора.

Город уже успел оценить преимущества от использования типовой документации, отметил Геннадий Дёгтев.

«Применение типовой документации позволило повысить количество участников процедур до 6. Такая высокая конкуренция связана с тем, что единые комплекты документов обеспечивают полную прозрачность закупочной деятельности, а значит, все добросовестные поставщики получают равный доступ к рынку», — подчеркнул Геннадий Дёгтев.

Сформировать стандартизированную закупочную документацию можно в один клик. Готовая заявка структурирована и оформлена по единым правилам. Заказчику остается только установить объемы и сроки поставки продукции. Требования и стоимость контракта внесены автоматически и не могут быть изменены.



