Двухэтажное историческое здание в Хамовниках можно взять в аренду

Столичным предпринимателям через электронный аукцион предлагают арендовать объект культурного наследия регионального значения в Хамовниках. Организатором торгов выступает департамент Москвы по конкурентной политике. Выставленный на аукцион лот представляет собой двухэтажное здание свободного назначения общей площадью чуть более 340 квадратных метров, оно построено в 1880-ых годах.

Здание располагается по адресу: Москва, Большой Саввинский переулок, дом 8, строение 5. В нём проведены централизованное водоснабжение и канализация.

Арендная ставка на старте составляет почти шесть с половиной миллионов рублей, договор с победителем будет заключен на срок 10 лет.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 8 мая. Сами торги состоятся 14 мая.

