Дворец гимнастики в Лужниках стал примером партнерства государства и частных инвесторов

Проект Дворца гимнастики Ирины Винер-Усмановой на территории Олимпийского комплекса «Лужники», который 18 июня открыл мэр Москвы Сергей Собянин, можно назвать показательным примером партнерства государства и частных инвесторов. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Проект реализован на частные средства, город в свою очередь предоставил землю и доступ к коммунальным сетям. Также, по результатам конкурса, проведенного инвестором, городской инжиниринговый холдинг «Мосинжпроект» стал генеральным проектировщиком и техническим заказчиком объекта.

Как отметил заместитель мэра, уникальный проект спортивного комплекса был реализован максимально качественно и в установленные заказчиком-инвестором сроки – менее чем за три года. «Во-первых, я хочу сказать, что это самый крупный в мире центр гимнастики такого уровня. Второе: конечно, мы, когда его проектировали и строили, хотели, чтобы это здание было символом гимнастики и украшением города, и украшением Лужников. Очень сложная крыша в виде ленточки гимнастической сделана материалом, имитирующим золотое покрытие. Это тоже символично в связи с тем, что наша команда завоевала большое количество золотых медалей», - сказал Марат Хуснуллин.

В этом году в Москве пройдет более 100 различных мероприятий и соревнований по художественной гимнастике, в том числе Чемпионаты России и мира.

