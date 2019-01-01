Два здания в Марьино выставлены на продажу через электронный аукцион. Уточняется, что строения представлены на торгах одним лотом под торговый центр.

Уточняется, что здания оборудованы всеми необходимыми инженерными коммуникациями. Стартовая общая цена лота составила 558 миллионов рублей. Подать заявку на участие в торгах можно до 20 июня. Сам аукцион состоится 26 июня. Ознакомиться со всеми предложениями можно на инвестиционном портале города Москвы.

Получить более подробную информацию предприниматели столицы смогут в рамках роуд-шоу «Инвестиции по-крупному». Мероприятие пройдет 4 июня и начнется в 10:00. Участие бесплатное по предварительной регистрации.

