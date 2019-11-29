Два проекта «Донстроя» стали победителями премии Urban Awards 2019

В этом году на премию было заявлено порядка 100 проектов. При этом конкуренция достигла рекордных показателей как раз в тех номинациях, где победу в итоге одержали проекты Донстроя: так, на «Лучшую концепцию благоустройства и инфраструктуры» было подано 39 заявок, а на «Лучший проект комплексного освоения территорий» - 20.

В рамках премии Urban Awards объекты-номинанты проходят строгий отбор, включающий несколько этапов: автоматизированная оценка всех параметров проекта, онлайн-оценка членами жюри, очная оценка в рамках выездов экспертной комиссии на объекты, очная защита проектов в рамках финального голосования жюри. Независимым консультантом премии, осуществляющим контроль за проведением всех этапов голосования, выступает компания PwC.

«Сердце Столицы» занимает территорию 14 га на берегу Москвы-реки рядом с деловым центром «Москва-Сити». Первая линия квартала уже введена в эксплуатацию, помимо 5 жилых корпусов она включает фитнес-центр, торговый комплекс, медицинские центры, магазины, кафе. На внутренней территории устроены креативные детские игровые городки, спортплощадка, зона воркаут, скейтпарк, площадка для выгула и дрессировки собак, а также уникальный 20-метровый светодинамический сухой фонтан. А на прилегающей набережной создано большое прогулочное пространство с местами для пикников, игр и занятий спортом.

«Событие» реализуется в рамках комплексной застройки территории площадью 55 га на границе природного заказника «Долина реки Раменки»: в будущем он станет частью грандиозного квартала от Донстрой, концепция и дизайн-код которого были разработаны архитектурными бюро LDA Design и UHA London из Великобритании. Это будет новый городской район с инфраструктурой формата «город в городе». В частности, здесь появятся 2 образовательных кластера с двумя школами на 2750 мест и двумя детскими садами на 600 мест, еще 7 встроенных садиков будут распределены по жилым кварталам. Зеленые и общественные пространства охватят треть территории - здесь появится большой ландшафтный парк.

