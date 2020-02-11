Два инвестора претендуют на коммерческую застройку ТПУ «Тимирязевская-1»

Два инвестора подали заявки на конкурс по коммерческой застройке ТПУ «Тимирязевская-1». Победителю будут переданы в аренду единым лотом два земельных участка. На первом из них можно построить многофункциональный комплекс площадью 11 тысяч квадратных метров. На втором – плоскостную парковку. Оба участка находятся в составе ТПУ «Тимирязевская-1» и располагаются вдоль Дмитровского шоссе.

Организатором торгов выступил департамент города Москвы по конкурентной политике. Как пояснил его руководитель Иван Щербаков, коммерческая застройка транспортно-пересадочных узлов требует серьезных вложений, поэтому участвуют в таких конкурсах крупные компании.

«Коммерческая застройка транспортно-пересадочных узлов – это не только гарантия окупаемого бизнес-проекта, но и важная социальная задача. Учитывая все это, в торгах за такие объекты участвуют преимущественно крупные застройщики. Требования, которые выдвигаются к будущему победителю конкурсной документацией, приводят к небольшой конкуренции на торгах», - рассказал о предварительных результатах конкурса Иван Щербаков.

Стартовая цена продажи лота составляла 73,7 миллиона рублей. Будущий победитель будет известен в конце февраля 2020 года.

«Формат открытого конкурса позволяет выбрать добросовестного подрядчика. Существуют ценовые и неценовые критерии для участия в конкурсе. Так, 50% приходится на цену договора купли-продажи, которую готов заплатить победитель. Еще четверть - на опыт реализации девелоперских проектов на территории России, и 25% – на совокупность размера выручки и размера чистых активов. Обе заявки на право коммерческой застройки ТПУ «Тимирязевская-1» будут рассмотрены по каждому из критериев», - заключил Иван Щербаков.

В настоящее время станцию метро «Тимирязевская» для пересадки используют 14,5 тысяч человек, одноименную железнодорожную платформу МЖД – 7 тысяч человек, маршруты автобусов – 5,5 тысяч человек.

