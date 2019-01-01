«Донстрой» включил сверхскоростной режим

Компания «Донстрой» ввела в эксплуатацию 3 корпуса жилого комплекса «Символ» с опережением запланированных сроков более чем на полгода. Сдача восьми домов первой очереди проекта была запланирована на конец 2019 года, однако досрочное завершение строительства позволило начать поэтапный ввод уже сейчас. Сообщается, что общая площадь трех готовых корпусов составила более 112 тысяч кв. м, которые вместили почти 860 квартир.

Поскольку «Символ» является одним из крупнейших московских проектов – он занимает территорию около 60 гектар – его застройка разделена на отдельные кварталы, каждый из которых имеет свое имя. Введенные корпуса входят в состав квартала «Свобода», необычная «бионическая» архитектура которого уже сделала «Символ» одним из самых узнаваемых проектов в Москве. Для интерьеров каждого корпуса был выбран свой индивидуальный цвет, в котором выполнены входные двери в квартиры, почтовые ящики, а также предметы мягкой мебели во входных группах. Кроме того, новые дома оснащены бесшумными скоростными лифтами, которые были произведены в Финляндии.

Одновременно с вводом корпусов первой очереди «Донстрой» объявил старт строительства и продаж в следующем квартале – «Смелость». Его отличительные особенности – большой ландшафтный двор с системой озелененных холмов, террасы на крышах для отдыха жителей и квартиры с 3-метровыми потолками и крупноформатными окнами высотой 2 метра.

Уточняется, что в рамках реализации проекта «Донстрой» завершает благоустройство первого участка нового городского парка «Зеленая река». Предполагается, что он в перспективе протянется на 2 км через весь строящийся район. Здесь уже появились уникальный мост на опорах-кадках, в которые высажены деревья и вьющийся виноград, детские игровые эко-городки, прогулочные дорожки, деревья, декоративные кустарники, а также зеленые газоны. Открытие парка запланировано на лето этого года.

Проект «Символ» компании «Донстрой» расположен на границе Центрального административного округа Москвы, менее чем в 5 км от Кремля и 1,5 км от Садового кольца. Неподалеку находятся Золоторожская набережная реки Яузы и Лефортовский парк. Концепция проекта, разработанная британскими архитектурными бюро LDA Design и UHA London, предполагает создание полноценной городской среды. Жилые кварталы дополнены огромным объемом социальной, спортивной и культурной инфраструктуры: начиная от образовательных учреждений для детей дошкольного и школьного возраста, заканчивая объектами для отдыха и спорта.

