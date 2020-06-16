Донстрой стал лидером в Москве по продажам жилья у воды

По итогам пяти месяцев 2020 года лидером среди девелоперов Москвы по продажам жилья в новостройках в пешей доступности от водоемов стала компания Донстрой. На нее пришлось 22% от всех сделок. Всего за период было заключено около 7500, что составляет 40% от всего объема продаж жилья в столице.

Такие высокие показатели объясняются выигрышным расположением объектов компании: шесть из восьми строящихся проектов Донстрой расположены у воды: клубный дом "Река", ЖК "Событие" и ЖК "Огни" на границе большого природного заповедника "Долина реки Раменки", ЖК "Сердце Столицы" и ЖК Freedom на берегу Москва-реки, а также ЖК Fresh, расположенный в долине реки Шмелёвки.

По данным застройщика, каждый четвертый строящийся жилой комплекс в старых границах Москвы расположен в пешей доступности от рек и других водоемов. Всего в столице 87 проектов находятся не далее 500 м от воды. В них выставлено на продажу около 11 тысяч квартир и апартаментов.

