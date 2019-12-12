Донстрой создаст пространство Fresh&fun на территории жилого комплекса FRESH

Компания Донстрой завершила разработку проекта благоустройства для территории жилого комплекса FRESH. Он располагается на Ореховом бульваре на юге Москвы. На территории комплекса будет реализована концепция, которая получила название Fresh&fun. В ее основу легла идея создать пространство с разнообразными возможностями, которые подарят яркие впечатления людям всех возрастов и интересов - от маленьких детей до старшего поколения.

Территория комплекса организована как система озелененных холмов, групп деревьев и кустарников, между которыми проложены прогулочные маршруты. В них вписаны различные тематические зоны: два крупных игровых городка для совсем маленьких и для детей постарше, две спортивные площадки, пространства тихого отдыха с навесами и уличной мебелью, зона отдыха в гамаках, площадки со столами для пинг-понга и настольных игр. Все зоны распределены по территории с учетом комфортного времяпрепровождения, как для любителей активного отдыха, так и для любителей тишины.

Более 100 квадратных метров займет «Сад впечатлений». Здесь будет возведена конструкция из разновысотных ящиков, выстроенная по принципу пчелиных сот. В ящики будут высаживаться цветы и травы разной окраски и фактуры. Жители комплекса смогут принимать участие в посадке, а также уходе за растениями. Рядом появится круглый павильон буккроссинга из натурального дерева со встроенными скамейками для чтения.

Помимо этого, по периметру территории, на границе природного парка «Долина реки Шмелёвки», будут обустроены общественные зоны отдыха с барбекю-поинтами. На всей территории появятся специальные селфи-поинты, которые будут обозначать лучшие ракурсы для фото, а также специальные навигационные указатели.

Активное ландшафтное озеленение территории предполагает высадку более 400 деревьев и декоративных кустарников и создание более 7600 кв.м газонов и цветников.

FRESH – первый жилой комплекс комфорт-класса от компании Донстрой. Он строится в 150-ти метрах от станций метро «Красногвардейская» и «Зябликово», на границе природного парка «Долина реки Шмелёвки». FRESH предлагает новое для этой локации и в целом для комфорт-класса качество жилья – монолитные технологии строительства, подземный паркинг с зарядками для электромобилей, дизайнерские интерьеры, немецкие лифты Thyssen, охраняемая территория с системами контроля доступа и видеонаблюдения. Все квартиры имеют высокие потолки (3-3,5 метра) и крупноформатные панорамные окна (высотой 2-3,1 метра и шириной до 2,6 метра), в том числе окна «в пол» и окна с эффектными низкими подоконниками на уровне 70 см от пола. На первых этажах корпусов расположатся минимаркет, кафе, кафетерий, булочная, магазины и другие объекты торговли, сервиса и досуга.

